Ausstellung in Freisen Reise ins Elsass hinterließ Eindruck

Die Jugend des Fotoclubs Tele Freisen (FCTF) präsentiert seit Montagabend die Ausstellung „Mutzig“ im Rathaus der Gemeinde Freisen. Die Bilder, die auf einer Reise in die Partnerstadt Mutzig, nach Straßburg und Molsheim im September 2023 entstanden sind, können noch bis zum 18. Oktober in Augenschein genommen werden. Bei der Eröffnung der Exposition waren auch drei Gäste aus der elsässischen Partnerstadt Mutzig vor Ort.

Neun Mitglieder der Foto-AG der Gemeinschaftsschule Freisen, die zugleich auch der Jugend des FCTF angehören, reisten im September des vergangenen Jahres ins Elsass. Während ihres Aufenthalts besichtigten sie das Fort de Mutzig, eine Festung, die unter Kaiser Wilhelm II. von der deutschen Armee gebaut wurde, besuchten das etwa 30 Kilometer entfernte Straßburg mit seinen Sehenswürdigkeiten wie dem Münster und dem Viertel La Petite France und waren auch auf dem Bugatti-Festival in Molsheim zu Gast.