Ausstellung in Freisen „Echt krass, das zu sehen“

Der „Echt krass!“-Parcours der Beratungsstellen Nele und Petze machte kürzlich in der Gemeinschaftsschule (GemS) Freisen Station. Mit allen Sinnen konnten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen acht bis zehn die interaktive Ausstellung erfahren und erleben.

An diesem Morgen haben 22 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a zusammen mit Klassenlehrer Marc Albrecht auf Bänken in der Schulturnhalle Platz genommen, Schulsozialarbeiter Frank Seibert spricht einige einleitende Worte zu der Ausstellung, die die Achtklässler nun besuchen werden. Nur wenige Meter entfernt sind die Aufbauten des „Echt krass!“-Parcours zu sehen. Jene bunten kabinenähnlichen Gebilde, die von ihrem Design her an Flipperautomaten vergangener Tage erinnern, werden die Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren in der kommenden Schulstunde durchlaufen.