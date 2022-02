Beerdigung am Dienstag : Letztes Geleit für den getöteten Polizisten in Freisen

Zum Gedenken an den getöteten Polizeibeamten sind am Denkmal gegen Gewalt an der Kirche in Freisen zahlreiche Kerzen angezündet worden. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Freisen Ein Meer aus Kerzen und Blumen, bewacht von einem Polizei-Teddybären, ist an der Kirche St. Remigius in Freisen entstanden. Es ist Ausdruck der Trauer um den 29-jährigen Polizeibeamten, der am 31. Januar im Dienst getötet wurde.

In jenem Gotteshaus, so informiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, ist am Dienstag, 15. Februar, 14 Uhr, ein Wortgottesdienst mit Angehörigen, Freunden und geladenen Gästen geplant. Die Feier wird vom Polizeiseelsorger des Bistums Speyer, Matthias Orth, und einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz mitgestaltet. „Die Öffentlichkeit ist in der Kirche nicht zugelassen, gleichwohl besteht die Möglichkeit der stillen Teilnahme an der Bruchwaldhalle“, so der Sprecher. Der Gottesdienst wird per Audio-Stream auf den Hallen-Vorplatz übertragen. Dort gelte ebenfalls Maskenpflicht. In der Bruchwaldhalle selbst sind Plätze für geladene Gäste reserviert. Per Video-Stream können diese am Gottesdienst teilnehmen. „Die Öffentlichkeit ist in der Halle ebenfalls nicht zugelassen“, so der Sprecher.

Nach dem Wortgottesdienst findet die Bestattung auf dem Friedhof statt. Die Familie und enge Freunde werden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Aussegnungshalle von dem Verstorbenen verabschieden. Eine Ehrenwache der rheinland-pfälzischen Polizei begleite ihn und die Trauergäste anschließend zur Grabstätte.