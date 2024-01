Freisener Fototage „Mit Bildern Geschichten erzählen“

Ein vielfältiges Programm präsentierte der Fotoclub Tele Freisen am vergangenen Wochenende bei seinen Fototagen im Rathaus. Wie der Vereinsvorsitzende Steffen Klos berichtete, hätten etwa 1000 Fotografiefans vom kostenlosen Angebot des renommierten Vereins Gebrauch gemacht, wobei ein Besucher aus Hockenheim in Baden-Württemberg vermutlich am weitesten angereist sei: „Wir haben uns riesig über die positive Resonanz gefreut“, bekundete Klos.