Freisen Ein Hauch von Italien im Sitzungssaal

Mehr als 100 Besucher im Sitzungssaal des Freisener Rathauses erlebten mit Luigi Botta and Friends einen Abend musikalischen Hochgenusses.

Die von Musiker Peter Weigerding organisierte und von der Gemeinde Freisen mit Unterstützung der Kreissparkasse St. Wendel veranstaltete Reihe „Live im Sitzungssaal“ befindet sich mittlerweile im elften Jahr und ist zu einem Pflichttermin für Musikfans in der Region geworden. Spielt sich der Konzertgenuss bei gutem Wetter der Bezeichnung zum Trotz auf dem Rathausvorplatz ab, so musste man dieses Mal aufgrund des unbeständigen und für den Monat Mai sehr kühlen Wetters tatsächlich den Sitzungssaal bemühen. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch.