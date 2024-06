Hundeschule in Schwarzerden Damit Mensch und Hund zum Team werden

Schwarzerden · In der Martin Rütter-Hundeschule in Schwarzerden bietet Kerstin Pirali ein vielfältiges Kursprogramm an. Am Sonntag wird Sommerfest gefeiert.

04.06.2024 , 18:40 Uhr

Hundeschulen-Inhaberin Kerstin Pirali (rechts) mit ihren Hunden Birdy (helles Fell) und Balloo (aus dem Tierheim Linxbachhof) und Trainerin Cindy Dörr mit ihren Vierbeinern June (schwarzes Fell) und Vina. Foto: Natascha Hoffmann/Tierfotografie