Musik in Kusel : Eine Hommage an Udo Jürgens

Jenny Jürgens und Gabriela Benesch Foto: Michaela Krauss-Boneau

Kusel Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Zu Ehren seines 85. Geburtstags 2019 ging erstmals 2019 und 2020 „Die Udo Jürgens Story“ mit Gabriela Benesch und Alex Parker auf Deutschland-Tour.

„Die Udo Jürgens Story“ ist eine Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik. Tochter Jenny Jürgens schwärmte nach der Premiere: „Ein Muss für alle Udo-Fans!“ Am Sonntag, 19. März, 19.30 Uhr, wird die Show in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu erleben sein.

Die im Jahr 2014 in Wien als beste Theaterschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela Benesch hat zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Schweizer Regisseur, Schauspieler und Autor Erich Furrer einen locker-amüsanten, informativen und unterhaltsamen Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den großen Udo Jürgens zusammengestellt, teilt ein Sprecher des Veranstalters Kultopolis mit. Alex Parker singt dabei die Werke des Entertainers. Der ausgebildete Pianist ist einem breiten Publikum durch TV- und Rundfunkauftritte, unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik im ZDF, bekannt.

Er gelte nicht grundlos als bekanntester Udo Jürgens-Interpret im deutschsprachigen Raum. Schon als 13-Jähriger – noch vor dem Stimmbruch – hat Parker nach eigenem Bekunden angefangen, Udo Jürgens‘ Songs nachzusingen. Die musikalische Zeitreise beinhaltet große Hits wie „Ich weiß, was ich will“, „Mit 66 Jahren“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Was ich dir sagen will“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Merci Cherie“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mein Ziel“ sowie einige Raritäten. Benesch führt als Erzählerin durch den Abend. „Die Udo Jürgens Story“ ist das bislang einzige von den Erben autorisierte Udo-Tribute. Sie schildert überwiegend im Tagebuchstil Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens‘ persönlichen Aufzeichnungen.