Bald gibt’s nen neuen Anstrich : Eitzweiler Holzhütte mit Fernblick

Eitzweilers Ortsvorsteher Gerald Linn vorm hölzernen Wartehäuschen in Einhell, das demnächst noch einen neuen Anstrich erhält. Foto: Gerald Linn

Eitzweiler Eitzweilers Ortsvorsteher Gerald Linn hat die hölzerne Wartehalle in Einhell begutachtet. „2018 hat eine Firma im Auftrag der Gemeinde Freisen die beiden Bushaltebereiche in der Kuseler Straße in Eitzweiler umgestaltet“, berichtet der Ortsvorsteher.

Die beiden vorhandenen Wartehäuschen aus Beton und Holz seien ersetzt, der gesamte Bereich behinderten- und altersgerecht umgebaut worden.

„Eine vom Ortsrat angestoßene Prüfung der Buswendemöglichkeit in der Dorfmitte habe sich leider nicht realisieren lassen, weil die Fläche inklusive des Privatanwesens dazu nicht ausreicht“, sagt Linn.

Die Betonhalle hatte laut Linn den Abbau damals nicht überlebt. Die hölzerne Wartehalle wurde dann später auf Initiative des Ortsvorstehers, wie er sagt, an einen Platz in Einhell umgesetzt.