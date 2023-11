Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle Heinz-Rudolf Kunze singt in Kusel

Im Gepäck hat Kunze seine großen Hits, musikalische Raritäten und Lieblinge, Geschichten und lustige Anekdoten, wie ein Sprecher des Veranstalters Kultopolis mitteilt. Alle dürfen sich auf alte und neue Songs in einem neuen Gewand freuen: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“, „Finden Sie Mabel“, „Alles was sie will“ und und und. Die Liste ließe sich um ein Vielfaches erweitern. Seine Studioalben zeigen, dass Kunze zu den wichtigsten politischen Songschreiber und Rockpoeten gehört und eine Begegnung mit ihm stets etwas ganz Besonderes ist, so heißt es weiter.

Das Programm bildet die Essenz aus 46 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Und es gewährt den Fans einen Blick in das „Arbeitszimmer“ eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands.