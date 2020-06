Wieder da : Heiligenfiguren sind zurück in Reitscheid

Heiligenfiguren sind zurück in Reitscheid

Reitscheid Vier Monate wurden sie restauriert und aufgehübscht, jetzt stehen die Heiligenfiguren wieder an der Lourdesgrotte in Reitscheid.

Nach einer Restaurierungszeit von etwa vier Monaten sind die Heiligenfiguren wieder an der Lourdesgrotte in Reitscheid eingetroffen. Das teilt der Vorsitzende der Obst-, Garten-, Heimat- und Naturfreunde Reitscheid, Hermann Josef Schneider, mit.

Wie bereits in der Vergangenheit, hat sich Vorstandsmitglied Konrad Wohlgemuth auch weiterhin bereit erklärt, den Strom für die Beleuchtung der Grotte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Als Dankeschön dafür überreichte ihm Schneider im Namen des Vereins ein Vogelnistkasten – in Coronazeiten mit Abstand. Ein weiterer Dank Schneiders geht an die Eheleute Renate und Michael Simon für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten rund um die Pflege der Grotte.