Autos wie im Film Nachbauten aus "Fast and Furious" in Baumholder

Baumholder · Ein Hauch von Hollywood war am Samstagabend in Baumholder zu spüren. Von Vin Diesel oder Paul Walker. Kurz, von „Fast and Furious“. Denn einige Nachbauten aus der Filmreihe waren vor dem US-Kino auf dem US-Standort zu bewundern.

19.05.2024 , 15:37 Uhr

