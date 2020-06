Kostenpflichtiger Inhalt: Aktion zum Ende der Grundschulzeit : Die Stars haben sich in Stein vereweigt

Luca Alles hat für seine Klassenkameraden Happy Stones bemalt und diese an die Steinschlange in Oberkirchen angelegt. Foto: Kathrin Alles

Reitscheid/Oberkirchen Weil Corona einen ordentlichen Abschied der 4 b der Grundschule Freisen-Oberkirchen unmöglich gemacht hat, bemalte ein Schüler Happy Stones für die Klassenkameraden. Die kleinen Kunstwerke sind Teil der Steinschlange nahe der Talbrücke.

Von Frank Faber

Die Steinschlange auf der Bahntrasse an der Talbrücke in Oberkirchen ist ein weiteres Stück gewachsen. Mit einer 1,50 Meter langen Happy-Stones-Strecke wurde die durch die Corona-Pandemie geteilte Klasse 4b der Grundschule Freisen-Oberkirchen wieder symbolisch zusammengeführt. „Für die Viertklässler fällt in diesem Jahr ja schon viel weg“, beklagt Kathrin Alles aus Reitscheid, die Mutter des zehnjährigen Luca. Mit Beginn der Sommerferien verlässt der Sohnemann die Grundschule und seine Klassenkameraden. Und wegen der Corona-Regelungen mussten vorab die Abschlussfahrt und eine gemeinsame Verabschiedungsfeier aller 70 Viertklässler gestrichen werden. Auch das obligatorische Klassenfoto als Erinnerung an die Grundschulzeit darf aufgrund des zu geringen Abstands in der kollektiven Version nicht geschossen werden.

„Wir wollten aber etwas machen, an dem sich alle Schüler der Klasse beteiligen können“, berichtet Kathrin Alles. Ihrem Sohnemann Luca kam der Gedanke, besondere Happy Stones (deutsch: glückliche Steine) für die insgesamt 22 Schüler der 4b sowie deren Lehrerin Stefanie Schneider zum Abschied zu kreieren. Auch das Schullogo sollte zwei Mal vertreten sein.

Die bemalten Steine sollen allen Glück auf ihrem weiteren Schulweg bringen. „Da die Schüler wochenweise Unterricht in der Schule haben, war ja zunächst eine gemeinsame Beteiligung am Projekt nicht zu verwirklichen“, erklärt Kathrin Alles. Und so legte Impulsgeber Luca solo in der elterlichen Wohnung los und traf die nötigen Vorbereitungen. Weiße, dicke Kieselsteine wählte er für die Kunstobjekte aus. Aus der Schule wusste er, dass die Schüler am Abschlusstag in der Grundschule ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift „Die Stars gehen ab“ tragen werden. „Das hat er dann als Motiv für die Steine genommen“, so Kathrin Alles.

Mit roter Acrylfarbe grundierte der Zehnjährige die Steine. Nachdem die Farbe getrocknet war, positionierte er mit ruhiger Hand den Schriftzug. Dann kamen die vorbereiteten Happy Stones in eine Holzkiste und ab damit nach Oberkirchen in die Schule. Dort verteilte Luca die bemalten Exemplare, damit seine Mitschüler sie mit ihren Namen signieren konnten. „Wir haben die Steine noch mit Klarlack eingesprüht, damit der Regen die Farbe nicht abwaschen kann“, erläutert Kathrin Alles den finalen Arbeitsgang.