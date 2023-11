Halloween in Baumholder Süßes und Saures gab’s aus dem Kofferraum

Baumholder · Es sollten so viele Fahrzeuge wie seit langem nicht mehr sein, kündigte der Baumholder Garnisonsmanager Jae Kim im Vorfeld an. Doch das Wetter machte der Rekordkulisse von „Trunk or Treat“ auf dem US-Standort einen Strich durch die Rechnung.

01.11.2023, 16:31 Uhr

Aus dem Kofferraum heraus gab es Süßigkeiten für die deutschen und amerikanischen Besucher. Foto: Melanie Mai