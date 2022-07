Ehrungen beim THW Freisen : Günter Schmitt führt THW in Freisen

Freisen Feierstunde beim Technischen Hilfswerk: Ämterwechsel, Ehrungen und Ansprachen.

Ernst, Gerd und Bernd Becker sowie Martin Klein und Josef Stoll leisten bereits seit 50 Jahren, Jochen Schneider und Manfred Becker seit 40 Jahren technische Hilfe nach Katastrophen und Unglücksfällen im In- und Ausland. Das THW-Ehrenzeichen in Silber wurde Rudi Alles, das in Bronze Carlo Müller und Martin Schneider verliehen.

Während Dagmar Heib in ihrer Ansprache für die zahlreichen Einsätze in der Geschichte des Ortsverbandes dankte, betonte Torsten Lang die Notwendigkeit, den Bevölkerungsschutz auf Grund von Katastrophen wie der Flut im Ahrtal weiterzuentwickeln. THW-Präsident Friedsam verdeutlichte auch an Beispielen wie der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine die Notwendigkeit eines modernen und gut aufgestellten Zivil- und Katastrophenschutzes und kündigte an, die Rolle von Kindern- und Jugendlichen im THW weiter zu stärken. Alleine in Freisen engagieren sich mehr als 80 THW-Helferinnen und Helfer sowie rund 45 Kinder- und Jugendliche. Im vergangenen Jahr leisteten die Aktiven des Ortsverbandes in rund 6800 Einsatzstunden technische Hilfe.