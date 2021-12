Auszeichnung : Aller guten Dinge sind drei

Bereits zum droitten Mal wurde die GemS in Freisen als Mint-freundliche Schule ausgezeichnet. Foto: Marc André Müller

Freisen Nach 2014 und 2018 ist die Gemeinschaftsschule nun erneut als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet worden.

Die Gemeinschaftsschule Freisen wurde Anfang Dezember als eine von neun saarländischen Schulen und zugleich als einzige saarländische Gemeinschaftsschule in einer Onlineveranstaltung von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und von Harald Fisch, dem Geschäftsführer und Vorstand von „MINT Zukunft schaffen!” als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. MINT steht als für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das teilt ein Sprecher der Schule in einer Pressemitteilung mit.

Für die GemS Freisen war es nach der ersten Zertifizierung im Jahre 2014 und der ersten Rezertifizierung im Jahre 2018 die zweite Rezertifizierung. Für jedes einzelne Zertifikat muss eine Schule mindestens zehn von 14 Kriterien im MINT-Bereich erfüllen. Die erneute Rezertifizierung dokumentiert dementsprechend, dass sich die Gemeinschaftsschule Freisen in diesem Bereich seit vielen Jahren erfolgreich und nachhaltig engagiert. So konnte die Schule auch beim letzten bundesweiten IQB-Bildungstrend in den Naturwissenschaften auf Schülerergebnisse verweisen, die in allen Bereichen deutlich über dem Bundestrend lagen, heisst es vonseiten der Schule weiter.

Ziel der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ ist es, Schülerinnen und Schüler für MINT zu begeistern und Schulen im Bereich MINT zu motivieren, fördern und auszuzeichnen. Hierzu werden insbesondere die MINT-Profile der Schulen im Allgemeinen sowie des Informatik- beziehungsweise Digitalisierungsprofil im Besonderen in den Blick genommen. Die weiteren Ziele der Nationalen Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ sind die Erhöhung der Zahl der Studienanfänger in MINT-Studiengängen an den Hochschulen in Deutschland und dabei insbesondere die Erhöhung des Frauenanteils, die Sicherung und Steigerung der Qualität der Absolventen von MINT-Studiengängen und -Ausbildungsberufen.