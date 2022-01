Wettbewerb GemS Freisen : Ein Beitrag zur Leseförderung

Von links: Nico Gerhart, Schulleiter Marc André Müller, Klara Mertl, Lena Dreher und Phil Huwig Foto: Marc Albrecht

Freisen Auch die Gemeinschaftsschule Freisen beteiligt sich in diesem Schuljahr wieder am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins Deutscher Buchhandel. Es ist bereits die 63. Ausgabe des beliebten Wettbewerbs, an dem sich bundesweit rund 600 000 Kinder der sechsten Klassen aller Schularten beteiligen, teilt ein Sprecher der Schule in einer Presseankündigung mit.

Die vier Klassensieger Lena Dreher (6a), Klara Mertl (6b), Phil Huwig (6c) und Nico Gerhart (6d) traten nun in der neuen Schülerbibliothek der Schule zum Schulentscheid an und die Nervosität war den Vieren deutlich anzumerken. Die Jury bestand aus den vier Deutschlehrkräften Brigitte Schumacher, Sara Reinert, Marc Albrecht und Marc André Müller sowie und aus dem Schüler Tobias Schumacher (Klasse 8a), der den Wettbewerb in der Vergangenheit gewonnen hatte, heißt es in dem Bericht weiter.

Am Ende setzte sich Klara Mertl knapp gegen ihre drei Mitschüler durch. Sie las aus dem selbst gewählten Buch „Mein Lotta Leben – Und täglich grüßt der Camembär“ vor, überzeugte die Jury aber gerade mit Ihrem Lesevortrag des Fremdtextes aus dem Buch „Kai Flammersfeld und die Transsylvanischen Schicksalskekse“. Klara darf die Gemeinschaftsschule Freisen daher Anfang 2022 in der nächsten Runde auf Kreisebene vertreten.

Alle vier Klassensieger erhielten von ihrem Deutschlehrer jeweils ein (Buch-)Präsent und eine Urkunde. Klara wurde als Schulsiegerin zudem mit einem Gutschein prämiert, den sie bei der Buchhandlung Klein Buch und Papier in St. Wendel für neuen Lesestoff einlösen darf, heißt es von Seiten der Schule weiter.

Neben der regelmäßigen Teilnahme am Vorlesewettbewerb baut die Gemeinschaftsschule Freisen in der Leseförderung auch auf andere Angebote. So wird für die Klassenstufen fünf und sechs abhängig von den zur Verfügung stehenden Förderstunden eine Leseförderung, zum Teil auch mit externen Lesepaten, angeboten.