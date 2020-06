Gemeinderat Freisen : Kostenfreie Bildung bleibt weiterhin das Ziel

An ungewohnter Stelle, nämlich in der Bruchwaldhalle, tagte der Gemeinderat, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Foto: Melanie Mai

Freisen Freisener Gemeinderat tagte in der Bruchwaldhalle. Kommune setzt das Gute-Kita-Gesetz um, Elternbeiträge für Kitas sinken.

„Der 1. August ist ein guter Tag für alle Eltern im Saarland.“ Das sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerald Linn am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung. Diese ging nicht, wie üblich im Rathaus, sondern in der benachbarten Bruchwaldhalle über die Bühne. Desinfektionsmittel stand bereit, der Abstand konnte gewahrt werden. Und Eltern können dank des Gute-Kita-Gesetzes der Landesregierung Geld sparen, ohne dass die Gemeinde mehr zahlen muss. Denn das Land übernimmt einen höheren Anteil an den Personalkosten. Bisher waren es 33 Prozent, ab August sind es 37, ab August 2021 41 und ab dem gleichen Zeitpunkt 2022 41,5 Prozent. Gleichzeitig sinken die Elternbeiträge bis zum Jahr 2022 schrittweise auf 12,5 Prozent, nun erst einmal auf 17 Prozent. Der Anteil von Gemeinde und Kreis bleibt jeweils gleich: zehn und 36 Prozent.

Ein Fakt, den die Freisener Ratsmitglieder begrüßen. Wenn ihnen auch der Schritt noch nicht weit genug geht. Sie fordern durch die Bank kostenfreie Kinderbetreuungsplätze. So spricht Linn von „mehr Bildungsgerechtigkeit“, wäre die Betreuung kostenlos für Eltern. Auch sein Gegenüber von der CDU, Alexander Becker, sieht das so: „Bildung beginnt in der Krippe. Und Bildung muss kostenfrei sein.“ Gleichzeitig, das betont Becker, dürfe aber die Qualität in den Kindertageseinrichtungen nicht sinken. Gerd-Peter Werle von den Freien Wählern regte an, den Gemeinden eine Wahlmöglichkeit zu geben, ob sie denn Elternbeiräge erheben oder eben nicht.

Info Das sind die Elternbeiträge in Freisen Der Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens in der Zeit von 8 bis 14 Uhr beträgt für das erste Kind 80, für das zweite 60, für das dritte 40, für das vierte 20 Euro; für jedes weitere Kind besteht immer Beitragsfreiheit. Für den Besuch von 7 bis 14 Uhr werden 94, 70, 50, 47 und 23,50 Euro fällig, für die Zeit von 7 bis 17 Uhr 134, 100, 50, 67 und 33,50 Euro. In den Krippen: Für die Zeit von 8 bis 14 Uhr zahlen Eltern 199 Euro fürs Erste Kind, 149,25 Euro fürs zweite, 99,50 fürs dritte und 49,75 fürs vierte Kind. Für die Zeit von 7 bis 14 Uhr fallen dann 233, 174, 75, 116, 50 und 58,25 Euro an. Besucht ein Kind von 7 bis 17 Uhr die Krippe, zahlen Eltern 332, 249, 166 oder 83 Euro. Der Elternbeitrag für den Besuch des Hortes bis 17 Uhr wird auf monatlich 75 Euro festgelegt.

Das Gute-Kita-Gesetz sei ein Schritt in die richtige Richtung, betonte Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD). Immerhin würden von 2019 bis 2022 die Elternbeiträge halbiert. Dazu Scheer: „Die Hälfte haben wir geschafft, die andere Hälfte kriegen wir auch noch hin.“

Die Änderung bewirkt mehr Geld in den Kassen der Eltern. So werden beispielsweise für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten künftig für das erste Kind nur noch 134 statt bisher 166 Euro fällig. Eine Besonderheit bei dieser Gute-Kita-Regelung trifft auf die Gemeinde Freisen zu. Die Krippenbeiträge bleiben so wie sie sind. 2016 hatte der Rat bereits beschlossen, nicht 25 Prozent, sondern weniger auf die Eltern umzulegen. Laut Linn sei es damals „der kreisweit niedrigste Beitrag“ gewesen. Er spricht von 13 Prozent. Damit habe Freisen eine Vorreiterrolle übernommen. Becker spricht von einem guten Signal, das die Gemeinde aussende. Das sieht auch der Bürgermeister so: „Kinder sind uns wichtig, und auf diese Weise zeigen wir es.“