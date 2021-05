Gemeinderat : Gemeinde Freisen wird ans Glasfaser-Netz angeschlossen

Freisen Der Freisener Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung in der Bruchwaldhalle einstimmig für den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH ausgesprochen.

Dazu erklärt Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD): „Die Deutsche Glasfaser wird in den Ortschaften versuchen, eine möglichst hohe Anschlussquote zu erreichen, um dann alle Haushalte mit Glasfaser zu versorgen“. Die Maßnahme soll, so Scheer weiter, in den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein.