Sitzung des Gemeinderates Gemeinde Freisen senkt Elternbeiträge für Kitas

Freisen · Die Kinderbetreuung in Freisen wird für die Eltern etwas günstiger. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Gebühren in den kommunalen Kindertagesstätten nach unten angepasst. Grundlage für diese Entscheidung ist das Kita-Beitragsfreiheitsgesetz der Landesregierung.

11.07.2024 , 15:28 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Sebastian Gollnow