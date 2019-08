Blaulicht : Polizei sucht Geisterfahrer

Freisen Blauer Passat soll bei Freisen unterwegs gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland bittet um Hinweise auf einen Geisterfahrer auf der Autobahn 62. Demnach meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei am Sonntag um 10.38 Uhr, dass er die A 62 in Richtung Landstuhl befahre. Von der Ausfahrt Freisen kommend sei ihm ein blauer VW-Passat in falscher Fahrtrichtung entgegen gekommen.