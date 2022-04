Fußball-Verbandsliga : Freisen ist bereit für den Kracher

Freisen Fußball-Verbandsliga: Tabellenzweiter FC Freisen empfängt den Tabellendritten Ballweiler-Wecklingen.

Die Kicker des Fußball-Verbandsligisten FC Freisen sind bereit für das Topspiel am Ostermontag, 15.30 Uhr, zu Hause gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen. „Das wird ein Kracher“, ahnt FCF-Trainer Christian Schübelin. Und sein Team ist in Form. Am Donnerstag besiegte Freisen in einem Nachholspiel den Tabellenneunten SV Merchweiler mit 3:0 (0:0).