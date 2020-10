Fußball-Verbandsliga : Haupt packt den Hammer aus und weckt Freisen auf

Freisen Fußball-Verbandsligist FC Freisen verspielt erst eine 2:0-Führung, liegt dann sogar zurück und gewinnt am Ende doch mit 5:3.

Mit einem Offensivspektakel, aber auch mit eklatanten Abwehrfehlern hat sich Fußball-Verbandsligist FC Freisen am Sonntag im Heimspiel vor 100 Zuschauern mit 5:3 (2:1) gegen den SV Rohrbach durchgesetzt. „Wir haben uns am eigenen Spiel berauscht – und uns genauso aus dem Spiel wieder rausgebracht“, beschrieb Freisens Trainer Christian Schübelin das Tore-Festival.

Sein Team spielte sich in den ersten 25 Minuten Tormöglichkeiten im Minutentakt heraus. Angreifer Patrick Clos schob zunächst die Kugel noch am Kasten vorbei (5. Minute). Technisch großartig legte er drei Minuten später Tobias Haupt den Ball in den Lauf, der dann zum 1:0 traf. Ein Distanzschuss von Steven Klos rasierte nach einer Viertelstunde den Pfosten (14.). In der 16. Minute hebelte dann ein langer Ball von Janis Weingarth auf Clos die Hintermannschaft der Gäste komplett aus, der 29-Jährige umkurvte Schlussmann Maximilian Walter und traf zum 2:0. Weitere gute Einschussmöglichkeiten ließen Clos und sein Sturmkollege Haupt aus. „Es war ein Chancen-Wucher ohne Ende“, ärgerte sich der Trainer.