Fußball Der taumelnde FC Freisen zieht die Reißleine

Der Auftritt bei der 0:4-Niederlage am Sonntag im Kreisderby beim FC St. Wendel war ernüchternd. Vor dem Kellerduell an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den Vorletzten SG Thalexweiler-Aschbach haben sich der abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist FC Freisen und Trainer Tobias Erfurt am Dienstag getrennt. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Für die restlichen zehn Spiele gibt es eine interne Übergangslösung: Andre von Ehr und Patrick Scheidt haben das Training übernommen.