Abschlusskonzert : Fünf Formationen spielen bei „Live im Sitzungssaal“

Freisen Das Abschluss-Konzert der Reihe „Live im Sitzungssaal“ findet am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, im Kolpinghaus in Freisen statt, wie ein Gemeindesprecher ankündigt.

Die Gemeinde Freisen schließt ihr Kulturprogramm wieder mit einem Konzert in der Adventszeit ab. Auf der Bühne stehen neben MEP-Live vier im Saarland und darüber hinaus sehr bekannte Musikerinnen und Musiker.

MEP-Live spielt in origineller Besetzung (akustische Gitarre, akustischer Bass und Cajon/Percussion) unplugged die Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues.

Die drei Vollblut-Musiker (Mario Scheufler, Gitarre, Peter Weigerding, Cajon/Percussion, und Ernesto Schmitt, Bass) mit langjährigen Erfahrungen in den verschiedensten Bands und Projekten bieten auf zehn Saiten – sprich zwei Gitarren – und Percussion, gepaart mit einem makellosen mehrstimmigen Gesang, handgemachte Live-Musik vom Feinsten, wie ein Sprecher der Gemeinde weiter schreibt.

Die Musiker werde in verschiedenen Formationen und Kombinationen auf der Bühne stehen. Mit am Start sind Pina Colada (Nicole Friedrich und Andreas Puster), Kai Sonnhalter und Luigi Botta. Alle Formationen präsentieren im Wechsel einen Querschnitt aus ihrem Programm, aber auch zur Adventszeit passende, stimmungsvolle Balladen sowie den ein oder anderen weihnachtlich angehauchten Song.

Karten können bei der Gemeindeverwaltung, Telefon (0 68 55) 97 44, oder unter der Nummer (01 78) 5 56 06 66 sowie per Mail an info@mep-live.de bestellt werden. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zehn, im Vorverkauf acht Euro.