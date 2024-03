Freisen Freisener halten ihr Versprechen

Zum 160. Mal schließt sich an diesem Karfreitag, 29. März, die Dorfgemeinschaft von Freisen der Gelübdeprozession zum sogenannten Seuchenkreuz auf dem Füsselberg an. Abmarsch ist um 8 Uhr an der Pfarrkirche St. Remigius. „Das hat sich zur Tradition entwickelt. Die Bevölkerung setzt das Gelübde der Vorfahren in Freisen weiter fort“, sagt Ortsvorsteher Matthias Bottelberg (Freie Wähler Gemeinschaft).