Rallye Griebel: Der Kampf um den DM-Titel ist fast schon verloren

Dabei hatte die Veranstaltung für das Duo auf seinem Skoda Fabia RS Rally2 sehr gut begonnen. Eine Bestzeit und eine zweitschnellste Zeit bedeuteten Rang zwei. Auf der dritten Wertungsprüfung passierte dann aber das Malheur: In einem schnellen Rechtsknick verpasste Griebel die Ideallinie um einige Zentimeter, streifte einen unmittelbar neben der Straße stehenden Baum mit dem Heck des Skoda – und kam danach von der Straße ab. „Der Ausfall ist extrem bitter für uns, insbesondere da der Schaden am Fahrzeug recht groß ist und die Meisterschaft in diesem Jahr nur aus fünf Läufen besteht. Den nun entstandenen Rückstand wieder aufzuholen, ist leider nahezu unmöglich“, haderte Griebel. „Glücklicherweise sind wir bei dem recht harten Einschlag in den zweiten Baum unverletzt geblieben. Nun gilt es, nach vorne zu schauen, bei den nächsten beiden Veranstaltungen wollen wir wieder glänzen und den Unfall vergessen machen“, erläutert Griebel.