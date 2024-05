Freisen Freisener Vereine planen das Dorffest

Am Samstag verwandelt sich der Mutziger Platz in die zweite „Karlsberg Sommer Wiesn“, begleitet von der Band Krachleder. Auch für diesen Tag sind Tisch- und Stehtischreservierungen im Vorverkauf erhältlich, Tischpreis (200 Euro) und Stehtisch (150 Euro). Im Preis enthalten sind neben Eintritt und Reservierung auch für jeden Besucher eine Brezel und ein Dorffest-Bier. Am Festzelttisch können maximal acht Personen Platz nehmen. Der Stehtisch ist für sechs Personen ausgelegt.