Nach drei Jahren Pausen Das erwartet Besucher auf der Freisener Mineralienbörse am Wochenende

Freisen · Spektakuläre Exponate werden präsentiert und auf dem Mühlenberg nach Achaten gegraben. Am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Juni, steigt in Freisen die 37. internationale Mineralienbörse rund um das Mineralienmuseum und in der Schulturnhalle.

08.06.2023, 12:44 Uhr

Ein Blick in die Ausstellung aus vergangenen Jahren Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Die glitzernde und glänzende Welt der Achate ist wieder zurück. Nach einer Pause von drei Jahren veranstaltet der Mineralienverein aus Freisen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr die 37. internationale Mineralienbörse rund um das Mineralienmuseum in der Schulstraße 35.