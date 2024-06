Baumholder Tele bringt Leben ins Museum

Mit einem Bildband fing alles an. Ihn hält Bernd Alsfasser, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, bei der Vernissage der Ausstellung „Impressionen“ am Freitagabend in die Höhe. Diesen hatte er 2018 bei seinem Besuch mit einer Delegation aus Baumholder in der Partnerstadt Delaware/Ohio geschenkt bekommen. Und prompt gedacht: So etwas könnte man doch auch in Baumholder machen. Auch, um den Bürgern in Delaware zu zeigen, was ihre Partnerstadt zu bieten hat.