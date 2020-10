Fotoclub Tele Freisen : Goldmedaille für „Wo ist Papa?“

Freisen Fotoclub Tele Freisen sahnt Auszeichnungen und Annahmen beim zweiten Niederrhein Monochrome Wettbewerb ab.

An den Tag, als er das prämierte Foto machte, kann er sich noch genau erinnern: Das eindringliche Foto entstand bei einem Aufmarsch von US-Truppen in Baumholder. Als er den kleinen Jungen sah, wechselte er schnell das Objektiv, um ihn in den Vordergrund zu bringen. Die Solaten wurden an diesem Tag nach Afghansitan verabschiedet. „Und ich dachte mir nur: Hoffentlich geht alles gut.“ Dabei freut ihn besonders, dass er auch als Fotograf im Einsatz war, als die Soldaten wieder heimkehrten.