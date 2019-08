Blaulicht : Wehrleute retteten Wildschwein aus Swimmingpool

Grügelborn Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte der Löschbezirk Grügelborn am Donnerstag. Gegen 17 Uhr meldete die integrierte Leitstelle Saarbrücken: Wildschwein in Pool. Nach kurzer Zeit trafen die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort in der Petersgasse ein.

Einsatz am Swimmingpool: Feuerwehrleute retteten am Donnerstag ein Wildschwein. Foto: Paul Haupenthal. Foto: Paul Haupenthal

Wie komme ich hier nur wieder raus? Das fragte sich wohl gerade das Wildschwein. Foto: Haupenthal/Feuerwehr. Foto: Paul Haupenthal