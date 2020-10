Übergabe : Neue Fahrezuge für die Feuerwehr Freisen

Bei der Übergabe des neuen Löschfahrzeuges am Rathaus Freisen: Thorsten Schmitt (vorne links), Bürgermeister Karl-Josef Scheer und Jochen Becker (rechts). Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Freisen Dieser Tage gab es gleich zwei Übergaben beim Löschbezirk. Auch Marpingen hat Grund zur Freude.

Die Feuerwehr Freisen hat ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD) nahm es gemeinsam mit Mitgliedern der Feuerwehr, dem Ersten Beigeordneten Thorsten Schmidt und Ortsvorsteher Matthias Bottelberger am Rathaus in Empfang. Eine Abordnung von vier Personen war bereits ein paar Tage vorher nach Ulm zur Firma Magirus, aufgebrochen, um das Fahrzeug kaufmännisch und technisch abzunehmen.

Das Feuerwehrauto wird im Löschbezirk Freisen stationiert. Die Hauptaufgaben dieses Fahrzeuges liegen im Bereich der Technischen Hilfeleistung und der Brandbekämpfung. Das HLF verfügt über einen 2000-Liter Wasser- und 200-Liter- Schaumtank, Schlauchmaterial und eine leistungsstarke Pumpe im Heck, teilt ein Sprecher der Gemeinde Freisen mit. Neben der Ausrüstung für den Löscheinsatz sind Geräte für die Technische Hilfe etwa bei Verkehrsunfällen verladen. Hydraulisches Rettungsgerät in Form von Rettungsschere, Spreizer und Rettungszylinder in neuester Form erleichterten den Einheiten die Arbeit bei schweren Einsätzen.

Ein paar Tage später konnte auch die neuen Wechselladerfahrzeuge (WLF) für die Feuerwehren der Gemeinde Freisen und Marpingen bei der Firma Janzer Behälterbau in Ramstein-Miesenbach abgeholt werden. Auf den Scania Fahrgestellen wurde im ersten Schritt eine Hakenliftanlage aufgebaut. Diese ermöglicht die Aufnahme von verschiedenen Containern, die so nach Bedarf auf das Trägerfahrzeug aufgezogen werden und wenn nötig auch an einer Einsatzstelle wieder abgesetzt werden können, sodass die Fahrzeuge wieder weiter einsetzbar sind.