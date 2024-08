Feuerwehr-Einsatz am Dienstagmorgen Brand in einer Gartenanlage bei Oberkirchen

Mit dem Stichwort „Brand Gartenhaus“ ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr von der Integrierten Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg alarmiert worden. Wie ein Sprecher schildert, befand sich der Einsatzort befand außerhalb der Ortslage von Oberkirchen in Verlängerung der Talbrückstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand bereits ein großer Teil der Gartenanlage in Flammen.