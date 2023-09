Fußball Schmidt schießt den FC Freisen zum Derby-Sieg

Pech hatte die SG Nohfelden-Wolfersweiler. In der 80. Minute musste der Neuling und Tabellenachte das 0:1 beim SV Furpach durch Sebastian Schmitt hinnehmen. „Ein Fehler von uns wurde bitter bestraft“, meinte Trainer Caligero Bonsignore. Am Sonntag um 16.45 Uhr empfängt die SG den SV Rohrbach. Der VfL Theley verlor seine Partie bei der SG Schiffweiler-Landsweiler mit 1:3 (0:2). Pech: Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Lars Weber (56.) traf Patrick Clos nur die Latte. Mit sieben Punkten belegt der VfB Tabellenplatz sechs und empfängt am Samstag um 16.30 Uhr den SV Furpach.