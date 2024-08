Oberkirchen Aufbruchstimmung trifft auf Lethargie

In den Ferien will er helfen und übernimmt die Vertretung nicht nur in der Kirchengemeinde Oberkirchen. Schon seit ein paar Jahren kommt Father John Mary Xianney Nyakweza aus Uganda nach Deutschland und besucht seinen Freund Pastor Hanno Schmitt. „Es tut gut, mit ihm zusammen zu sein. Er ist eine geistliche Kraftquelle für meine Berufung“, weiß Schmitt.