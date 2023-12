Family Days in Idar-Oberstein Eine Halle, 20 Hüpfburgen und Spiele für die ganze Familie

Und das Angebot war gegenüber des bisherigen Veranstaltungsortes in der Gemeindehalle Fischbach noch einen Tick größer. Mehr als 20 Hüpfburgen standen zum Austoben bereit, von den klassischen eher für Kinder bis hin zu einer Bungee-Run-Herausforderung, an der sich auch die Erwachsenen versuchen konnten. Das wussten die Besucher zu schätzen. „Es kam gut an, dass auch an die Großen gedacht wurde“, sagt Bamberg. Gleiches gilt für die ganz Kleinen. Das hatten Besucher der vergangenen Family Days moniert: zu wenig Spielgeräte für die Kleinsten. Nun stand ein ganzer Fuhrpark an Rutschfahrzeugen – mit und ohne Antrieb – bereit. Und diese Autos – von Mercedes bis Stapler – waren nahezu ununterbrochen belegt. Ansonsten konnten die Kinder hüpfen, den sechs Meter hohen Kletterberg erobern, Basketball, Darts oder Billard (alles in aufblasbarer Form) spielen, Limbo tanzen oder sich in der „Disco“ vergnügen. Oder aber eine Pause machen, um den Geschichten vom Nikolaus zu lauschen, der an beiden Tagen zusammen mit Knecht Ruprecht seine Runden in der Halle drehte. Am Sonntag war auch das Kinderschminken heiß begehrt.