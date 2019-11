Unfall in Freisen : Fahrer kippt mit Wagen auf die Seite und verletzt sich leicht

Freisen Ereignet hat sich der Unfall am Montagnachmittag in der Freisener Bahnhofstraße. Diese war zeitweise komplett gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer am Montag gegen 16.20 Uhr in der Freisener Bahnhofstraße unterwegs, als er an besagtem abgestellten Wagen vorbeifahren wollte. Wegen des Gegenverkehrs scherte er nicht weit genug aus. Daher kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Und zwar so unglücklich, dass der Wagen des Mannes auf die Seite kippte. Dabei wurde der 76-Jährige laut Polizei leicht verletzt.