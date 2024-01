Kappensitzung in Oberkirchen Ernste Töne vom Pfarrer, Hilfe vom Landrat

Am Samstagabend um 20 Uhr startete in Oberkirchen die traditionell erste Kappensitzung in der Region. Nicht nur Lustiges kam zur Sprache.

Ernste Töne schlug Pfarrer Hanno Schmitt am Samstagabend bei der Kappensitzung der Oberkirchener Karnevalsgesellschaft (OKG) an. Gekleidet wie Sherlock Holmes betrat der Geistliche die Bütt in der Festhalle und ging hart mit einigen seiner Schäfchen in der Pfarrei Freisen-Oberkirchen ins Gericht. In Anspielung auf die mittlerweile gerichtlich bestätigten Missbrauchsvorwürfe gegen seinen früheren Amtskollegen (wir berichteten) sagte er: „In Freisen war die Moral Jahrzehnte am Entgleisen“, und ergänzte: „Doch dank meiner Unnachgiebigkeit ist man vom Übel nun befreit.“ Allein den Oberkirchern sei es zu verdanken, dass er diese schwere Zeit überstanden habe, meinte er und widmete diesen dann einen eigenen Song mit dem Refrain „Ihr, ihr, nur ihr allein sollt stets die Pfarrei meiner Träume sein“, der von den 320 Besuchern im voll besetzten Saal mit kräftigem Applaus quittiert wurde.