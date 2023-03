Nach Spatenstich vor zwei Jahren Seniorenresidenz „Haus Weiselberg“ öffnet heute ihre Türen – das bietet sie ihren Bewohnern

Oberkirchen · Die ersten Bewohner ziehen an diesem Donnerstag ins Seniorenhaus Weiselberg in Oberkirchen ein. Rund 8,5 Millionen Euro sind in den Bau investiert worden. Was die neue Residenz ihren Bewohner bieten wird.

15.03.2023, 22:39 Uhr

So sieht die Einfahrt zum Seniorenzentrum aus. Foto: Melanie Mai

Von Frank Faber

Lang, lang ist es her. „Wir haben das Baurecht geschaffen für unseren Weiselbergpark“, verkündet Freisens damaliger Bürgermeister Wolfgang Alles (CDU) im Februar 2008. Damit hat der Gemeinderat die Voraussetzungen für einen Luxus-Campingplatz mit Ferienwohnung oder ein Hotel schaffen wollen, welches in der Gemeinde fehlt. Doch für dieses Vorhaben auf dem Gelände am Weiselbergbad kann kein Investor gefunden werden.