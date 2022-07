Wettstreit in Baumholder : Sportlich schlemmen beim Gourmetgolf-Turnier

Wettstreit in Baumholder

Die Sieger des Gourmetgolf-Turniers in Baumholder Foto: Fritz

Baumholder Nicht sportliche Ergebnisse, sondern kulinarische Köstlichkeiten standen beim ersten Gourmetgolf-Turnier des Rolling Hills Golf-Clubs ganz oben auf der Agenda. Zubereitet wurden die Köstlichkeiten von Oliver Allmang, Inhaber des Restaurants „Zum Alten Keiler“ in Horschbach, der auch die Preise für die Sieger und Platzierten bereitstellte.

Vor dem Start wurden Aperitif und Gazpacho gereicht. Dann gingen die Teilnehmer in Zweierteams auf die Runde, wo sie auf drei Löchern mit weiteren saisonalen Spezialitäten verwöhnt wurden.

Für die sportliche Herausforderung sorgte das Spielformat. Gespielt wurde ein „Bestball-Scramble“. Bei dieser Spielform wird nach jedem Schlag der Ball für den weiteren Spielverlauf gewählt, der in seiner Position am besten liegt. Von dort aus spielen beide Teammitglieder weiter. Zudem wurde das Handicap beider Teamspieler gemittelt, so dass auch Spielerinnen und Spieler mit höherem Handicap gute Siegchancen hatten. Diese haben Kristina Schönfelder und Günther Kauth genutzt. Sie siegten vor Rick Carnal und Sean Lambur. Platz drei erreichten Diana Klein und Patrick Kuhn. Die Longest Drive Wertung konnte Sven Fritz für sich entscheiden.