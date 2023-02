Fotoclub Tele Freisen : Mit dem Frosch den Vogel abgeschossen

Freisen Der Fotoclub Tele Freisen verbuchte beim bundesweiten DVF-Wettbewerb „Tiere“ große Erfolge.

Mit Gottesanbeterin und Schachbrettfalter, Frosch und Braunbär zum Erfolg: Der Fotoclub Tele Freisen hat beim Themenwettbewerb „Tiere“ des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) hervorragend abgeschnitten. Den Vogel schoss dabei die Jugendliche Tamia Schäfer ab – und zwar mit einem Frosch. Mit ihrem originellen Foto „The Frog“ siegte sie in der Altersklasse eins (13 bis 16 Jahre) und gewann eine Goldmedaille. „Ein erster Platz bei einem Bundeswettbewerb ist ein herausragendes Ergebnis, besser geht’s nicht“, freute sich Steffen Klos, der Vorsitzende des Vereins. In derselben Klasse durften sich Gilmar Schmidt über drei und Leonard Schröck über zwei Annahmen freuen. Und Zoe Essig vervollständigte das tolle Abschneiden mit einer Annahme in der Altersklasse zwei (17 – 20 Jahre).