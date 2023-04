Altes Brauchtum Eitzweiler hat wieder einen Osterbrunnen

Es gebe auch wieder eine Krone mit Kreuz, so Heidemarie Gelzleichter. Wie eine echte Krone krönt sie nämlich das Haupt des Osterbrunnens. Der Hauptgrund für das Schmücken von Brunnen und Quellen ist vor allem in der Bedeutung des Wassers als lebensspendendes Element, so der Ortsvorsteher: „Wasser ist Leben - Wasser ist der Lebensquell.“ Der Osterbrunnen soll nach den Worten des Ortsvorstehers Hoffnung und Zuversicht in einer schwierigen Zeit voller Krisen vermitteln.