Überarbeitet Jetzt mit Bahnradweg im St. Wendeler Land

Im Jahr 2008 äußerten Bürger des Freisener Ortsteils Eitz­weiler erstmals den Wunsch, eine Schautafel, die zuvor von einer Projektgruppe aus Mitgliedern des Ortsrates und Iris Seibert, der damaligen Vorsitzenden des örtlichen Heimatvereins, entwickelt worden und auf dem Dorfplatz in der Kuseler Straße aufgestellt worden war, auch in einer handlicheren Form als Faltkarte zu erhalten. So entstand 2009 die Erstauflage der Eitzweiler Wanderkarte.