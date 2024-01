Neujahrsschwimmen In Baumholder wird die Badesaison eröffnet

Baumholder · Jahr für Jahr bittet die DLRG Baumholder am jeweils ersten Sonntag im neuen Jahr zum Neujahrsschwimmen. So auch wieder am kommenden Sonntag, 7. Januar. Und auch sind immer wieder Wagemutige aus dem St. Wendeler Land dabei, die, egal wie kalt es auch ist, in den Baumholder Badesee springen und in der Regel eine kurze Runde drehen.

01.01.2024 , 16:52 Uhr

Schnee böte die beste Kulisse für das Eisschwimmen. Aber ob am Sonntag Schnee liegen wird, das steht noch in den Sternen. Foto: Bernd Mai