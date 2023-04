Gemeinschaftsschule Freisen Schüler singen für „Ein helleres Morgen“

Nicht einmal ein Jahr nach Veröffentlichung des ersten Courage-Songs „Steh auf!“ hat die Gemeinschaftsschule Freisen mit „Ein helleres Morgen“ einen zweiten Ohrwurm nachgeliefert. Gemeinsam mit dem St. Wendeler Hip-Hop-Künstler Brice Bartone, der bis vor einigen Jahren selbst Schüler in Freisen war, hatten die Musikklasse 6aM und die Musiklehrer Kathrin Eberle, Marc Albrecht und Sebastian Ließmann unter dem Künstlernamen SixAM den neuen Song in einem viertägigen Projekt geschrieben und professionell aufgenommen. In einer kleinen Feierstunde, an der neben Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern sowie Kooperationspartnern der Schule auch die Schulpatin im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Réka Klein (MdL), teilnahm, wurde „Ein helleres Morgen“ uraufgeführt.