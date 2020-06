Aktion in Baumholder : Eine Schlange der Hoffnung soll wachsen

Kinder, deutsche wie auch amerikanische, legten die ersten Schmunzelsteine, die die „Snake of Hope“, die Schlange der Hoffnung, bilden sollen. Foto: Melanie Mai

Baumholder Der Anfang ist gemacht. Am Stadteingang Baumholder, gleichzeitig auch die Zufahrt zur US-Gemeinde, sind am Dienstagnachmittag die ersten Steine zur „Snake of Hope“ gelegt worden. Bunte Schmunzelsteine, die deutsche wie auch amerikanische Kinder sowie die beiden Bürgermeister Bernd Alsfasser (Verandsgemeinde Baumholder, FWG), Günther Jung (Stadt, FWG) sowie der Stadtbeigeordnete Michael Röhrig (LFB) und der stellvertretende Garnisonsmanager Jim Bradford mitgebracht hatten.

Den Kopf dieser „Schlange der Hoffnung“ legte zum Schluss des offiziellen Startschusses John Constance, der das Land und dessen „Wir in Rheinland-Pfalz“-Projekt repräsentierte. Er war der Initiator dieser Aktion. Und freute sich, dass seine Anregung Wirkung gezeigt habe. Schließlich könne man in diesen Corona-Zeiten nicht viel machen, es gebe keine Veranstaltungen, an denen die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert werden könne. Umso schöner sei es, dass die Offiziellen sowie die Kinder nun ein Zeichen setzten, „das man auch sieht“, und damit zeigten, „wie stark die deutsch-amerikanische Freundschaft in unserer Gemeinde ist“.

Noch ist sie ein kurzer Streifen, die "Snake of Hope" soll aber eine lange Schlange werden. Foto: melanie mai/Melanie Mai