Für den Ernstfall Rettungswache für die „Helden des Alltags“

Viele Mythen ranken sich rund um den Krankentransportwagen der Gemeinde Freisen, der ab Oktober 1981 tagsüber in einem Privathaus in der Rückweilerstraße stationiert war, was dazu führte, dass man sich die Toilette und das beheizte Bad mit dem Hausbesitzer teilen musste. Christian Volz, Geschäftsführer des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) St. Wendel, berichtete, dass zu Zeiten seines Zivildienstes, den er vor 26 Jahren in der Mitte der 1990er Jahre ins Gewerbegebiet „Im Briehl“ in Freisen umgezogenen Rettungswache begonnen habe, des Öfteren Anekdoten über den vorherigen Standort gehört habe. So seien die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte während ihres Dienstes schon einmal mit Badenden konfrontiert worden, die es sich in der Wanne des gemeinschaftlich genutzten Badezimmers gemütlich gemacht hätten. Diese Zustände gehören längst der Vergangenheit an, aber auch der Nachfolgestandort in Freisen ist endgültig Geschichte. Da die bisher genutzte Rettungswache nicht mehr den Anforderungen an einen modernen und zeitgemäßen Rettungsdienst entsprochen hätten, etwa die Sozialräume nicht zweckmäßig, Desinfektion nur eingeschränkt möglich, das Platzangebot unzureichend und die Technik veraltet gewesen sei, habe sich die Gemeinde auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Diese fand man im Ortsteil Grügelborn, im Gewerbegebiet „Auf der Schwann“, wo im Juni 2022 mit einem Neubau begonnen wurde. Nach der Fertigstellung wurde das Gebäude am Montag, 28. August, 14 Uhr, eingeweiht. Den Reigen der Ansprachen eröffnete Udo Recktenwald (CDU), der gleich in dreifacher Funktion – als Landrat des Landkreises St. Wendels, Kreisvorsitzender des DRK und Vorsteher des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) – vor Ort war. Nach der Begrüßung der Ehrengäste, des saarländischen Innenministers Reinhold Jost (SPD), des Beigeordneten Daniel Erbes (SPD), der in Vertretung des Freisener Bürgermeisters Karl-Josef Scheer (SPD) erschienen war, sowie des DRK-Kreisgeschäftsführers Christian Volz, dankte der Landrat allen Akteuren, etwa der Gemeinde Freisen, die das Baugrundstück durch die RettungsDienstlogistik und Service GmbH (RDS) angekauft und ein konstruktiver Kooperationspartner gewesen sei, aber auch den Krankenkassen, die durch ihre Leistungsentgelte die Hälfte der Baukosten übernommen hätten, sowie den beteiligten Baufirmen, die vornehmlich aus der Region stammten, und das Projekt binnen eines guten Jahres – Baubeginn war im Juni 2022 – realisiert hätten und dabei sogar in puncto Baukosten sogar im kalkulierten Rahmen geblieben seien. Recktenwald betonte die ideale Lage des Standortes, der sehr verkehrsgünstig gelegen sei und eine gute Anbindung nach Reitscheid, Oberkirchen und Freisen, aber auch Gehweiler, Hirstein, Furschweiler, nach Leitersweiler sowie ins Ostertal habe. So könne man nicht nur alle Ortsteile der Gemeinde Freisen, sondern auch viele Stadtteile der Kreisstadt St. Wendel, und Ortsteile der Gemeinden Namborn, Nohfelden und Oberthal versorgen. Vor allem im Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Hilfsfristen sei ein Netz vonnöten, das optimale Abdeckung biete. In dieser Hinsicht sei die neue Rettungswache als eine von sechs im Landkreis sowie von 37 im gesamten Saarland ein wichtiger Mosaikstein. Zudem erfülle der Neubau alle technischen und funktionalen Anforderungen einer modernen Rettungswache, auch im ökologischen Sinne, sei er doch mit Wärmepumpe und Regenwasserzisterne ausgestattet. Der Landrat unterstrich die Bedeutung der Rettungskräfte, die wichtige Einsätze durchführten, dabei jedoch erschreckenderweise immer öfter mit Anfeindungen und Angriffen konfrontiert würden. Hier müsse man tätig werden, den haupt- und ehrenamtlichen Kräften den Rücken stärken, sie unterstützen und möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffen. Auf die in jüngster Zeit immer häufiger auftretenden Angriffe auf Rettungskräfte ging auch Innenminister Reinhold Jost in seiner Rede ein und verurteilte diese aufs Schärfste. Er sprach von einer Verrohung, einem asozialen Verhalten einiger weniger: „Wer sowas macht, stellt sich außerhalb der Gesellschaft“, meinte Jost und bekräftigte, dass ein solches Handeln Konsequenzen haben müsse. „Herzlichen Dank für euer großartiges Engagement“ sagte Jost in Richtung der anwesenden Rettungskräfte, die er als „Helden des Alltags“ bezeichnete. Weiterhin konstatierte der Minister, dass durch die neue Rettungswache das ohnehin schon dichte Netz, nicht nur für die Gemeinde Freisen, noch fester geknüpft werde und sie einen wichtigen Baustein darstelle, um die elementare Daseinsvorsorge des Staates zu gewährleisten. Für die Gemeinde Freisen dankte der Beigeordnete Daniel Erbes, der ebenfalls von einer optimalen Lage sprach, allen Mitwirkenden und zeigte sich gewiss, dass der Neubau die Gemeinde noch zukunftssicherer mache. Christian Volz, der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands St. Wendel, freute sich, dass nun mit der Inbetriebnahme der neuen Rettungswache „Auf der Schwann“ alle Wachen im Landkreis auf dem neusten Stand seien. Nach der symbolischen Übergabe des Schlüssels an Christian Volz und Marcus Roeder, den Leiter der Rettungswache, der zusammen mit Standortleiter Alexander Pattar, dem zuständigen Notarzt, federführend ist, erhielt das neue Gebäude noch Gottes Segen durch Pfarrer Dr. Hanno Schmitt. Ehe man sich Speis und Trank, fachmännisch vor- und zubereitet von der Verpflegungsgruppe des DRK-Kreisverbandes, die mit ihrem Einsatzwagen präsent war, widmen konnte, hatten Innenminister Reinhold Jost und Landrat Udo Recktenwald noch eine weitere Aufgabe zu erfüllen. Gemeinsam pflanzten sie auf der Wiese neben dem Neubau einen Reneklodenbaum.