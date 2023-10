Schaden in Oberkirchen Täter brechen in Schwimmbad ein

Oberkirchen · - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen sind bislang unbekannte Täter in das Schwimmbad in Oberkirchen eingebrochen. Diese begaben sich zu einem abseitig gelegenen Fenster, öffneten dieses und konnten so den Raum betreten, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

15.10.2023, 09:22 Uhr

Foto: Melanie Mai