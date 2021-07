Einbruch in Freisen : Eingebrochen, aber nichts gestohlen

Freisen In ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Freisener Römerstraße ist eingebrochen worden. Das wurde am Dienstag festgestellt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Täter zunächst eine Tür eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Anwesen verschafft. Gestohlen wurde nichts. Allerdings wurden Lampen und ähnliche Gegenstände beschädigt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Dienstag, 22. Juni, und Dienstag, 6. Juli, liegen. Auf Grund von Resten alkoholischer Getränke muss davon ausgegangen werden, dass sich die Täter längere Zeit dort aufgehalten haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.