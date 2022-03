Dreister Diebstahl in Oberkirchen : Frau klaute Spendenstehle aus Bankfiliale

Dreister Diebstahl in Oberkirchen

Freisen Eine Spendenstehle ist bereits am Montag, 10. Januar, in der Sparkassenfiliale Oberkirchen gestohlen worden. Das berichtet jetzt die Polizei.

Die bislang nicht identifizierte Täterin betrat gegen 20.30 Uhr den frei zugänglichen Vorraum der Sparkasse und entwendete die dort aufgestellte Spendenstehle. Sie wurde bei der Tatausführung per Video aufgenommen. Sie trug eine schwarze Strumpfmaske, eine rosafarbene Winterjacke, Bluejeans sowie braune Winterstiefel mit hellem Fellrand am Schaft. Sie ist, so die Beschreibung der Polizei, von mittlerer Statur und hatte ihre augenscheinlich blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.